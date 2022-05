München (epd). Der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle wirbt für eine Förderung der Makkabi WinterGames im Freistaat. Die geplanten Winterspiele vom 2. bis 9. Januar kommenden Jahres seien ein "Ereignis von sportgeschichtlicher Bedeutung in Bayern", sagte Spaenle am Dienstag in München laut einer Mitteilung. Zum ersten Mal seit 86 Jahren werden die jüdischen WinterGames wieder stattfinden - im oberbayerischen Ruhpolding. Erwartet werden ungefähr 400 Athleten aus 14 Ländern erwartet, sie sich in den Sportarten Ski Alpin, Snowboard, Skilanglauf, Biathlon, Eiskunstlauf, Eisstockschießen, Snow-Volleyball messen werden. Schirmherr ist der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster.