München (epd). Die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag hat ihren mit 2.500 Euro dotierten Europapreis in diesem Jahr an den Verein "Eine-Welt-Netzwerk Bayern" verliehen. Die Laudatio bei der heutigen Verleihung (Samstag) im Bayerischen Landtag hielt Bärbel Kofler, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Sie dankte dem Eine-Welt-Netzwerk für seine Bildungsarbeit in Schulen und Kitas und seine inhaltlichen Denkanstöße. Runde Tische, etwa zu Sozial- und Umweltstandards, sowie Aktionen für fairen Handel seien "wichtige Stichpunktgeber". Seit Jahren engagiere sich das Eine-Welt-Netzwerk für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung.

Das "Eine-Welt-Netzwerk Bayern" ist ein Zusammenschluss von lokalen Gruppen und Weltläden, die sich für fairen Handel, globale Solidarität und internationale Friedensarbeit einsetzen. Ihm gehören viele kirchliche Gruppen an. Das Netzwerk werde nicht müde, sagte SPD-Fraktionschef Florian von Brunn, vom Freistaat Bayern neben schönen Worten auch die Umsetzung der entwicklungspolitischen Leitlinien des Landtags zu fordern. Es handle für die Menschen im Globalen Süden, aber es sei auch "ein Dorn im Hintern eines manchmal sehr trägen und satten bayerischen Löwen".

Der Europapreis der SPD-Landtagsfraktion wird alle zwei Jahre verliehen, 2022 das dritte Mal. 2020 ging er an den luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn.