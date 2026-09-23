Augsburg (epd). Die geschichtsträchtige evangelische Annakirche im Zentrum Augsburgs sucht neue Kirchenführerinnen und -führer. St. Anna sei ein Besuchermagnet, den jährlich zigtausende Touristen und Einheimische besuchten, teilte das Dekanat Augsburg am Mittwoch mit. Im Oktober könnten sich Interessierte an fünf Abenden kostenfrei schulen lassen.

Der Kurs vermittle Einblicke in die Geschichte, Architektur, Kunst und theologische Bedeutung der Annakirche. Außerdem biete er Anregungen für lebendige und ansprechende Kirchenführungen. Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Der Kurs findet am 1., 8., 15., 22. und 29. Oktober von jeweils 19 bis 21 Uhr statt. Anmelden kann man sich noch bis 29. September.

Von Luther bis Fugger

St. Anna hat eine bewegte Geschichte: 1518 sollte der Reformator Martin Luther (1483-1546) in Augsburg vor dem päpstlichen Gesandten Kardinal Cajetan seine 95 Thesen widerrufen. Luther weigerte sich. Während seines knapp zweiwöchigen Aufenthalts in Augsburg wohnte er im Karmelitenkloster St. Anna. Von den Ereignissen damals erzählt das Museum Lutherstiege, das seit 1983 in St. Anna untergebracht ist.

Eine Besonderheit ist auch, dass sich in St. Anna die katholische Fuggerkapelle befindet, die sich der Kaufmann Jakob Fugger ab 1509 als Familiengrabstätte bauen ließ. Die prächtige Kapelle war einer der ersten Renaissance-Bauten in Deutschland, die Entwürfe stammen vom Nürnberger Künstler Albrecht Dürer (1481-1528). Heute ist St. Anna Dekanatskirche.