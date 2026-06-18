Bayreuth (epd). Nach drastischen Kürzungen wegen einer Finanzierungslücke hat die Stadt Bayreuth grünes Licht für ein verkleinertes Programm für das Jubiläum "150 Jahre Bayreuther Festspiele" gegeben. Am Mittwoch winkten der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats die Planungen durch, wie die Stadt am Abend mitteilte. So könne das eigentlich im Rahmen der abgesagten Festmeile geplante Konzert der bereits gebuchten Hofer Symphoniker unter der Leitung von Lukas Geppert in die Bayreuther Stadtkirche verlegt werden. Gleiches gelte für die Chorserenade, die ebenfalls für die Festmeile am Luitpoldplatz vorgesehen war.

Abgesagt wurden neben der Festmeile auch die Drohnenshow, der Street-Art-Ring sowie die Lange Nacht der Kultur. Grund dafür ist laut Stadt eine Finanzierungslücke von rund 344.000 Euro, die erst spät aufgefallen sei. Fördergelder des Kulturfonds und der Oberfrankenstiftung waren zweimal verplant worden. Zur Reduzierung dieser Finanzierungslücke wurden laut Oberbürgermeister Andreas Zippel (SPD) diejenigen Projekte des "Festival150" gestrichen, zu denen es weder Beschlüsse des Stadtrats gab, noch Verträge abgeschlossen worden sind. "Damit konnten wir das Defizit - Stand jetzt - bereits um 224.000 Euro senken", sagte Zippel.

Veranstaltungen über das ganze Jahr

Das Jubiläumsprogramm falle damit nicht aus. Über das ganze Jahr 2026 fänden zahlreiche hochwertige kulturelle Events statt, wie das Straßenfest Ende Mai, Veranstaltungen in den städtischen Museen, dem Friedrichsforum, im Richard-Wagner-Museum sowie im RW21 Kultur- und Bildungszentrum. Außerdem gebe es zahlreiche Projekte, die Bayreuther Kulturträger organisieren und veranstalten, betonte der Oberbürgermeister.