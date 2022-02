Erinnerungsarbeit

Stolpersteine für Rosenheim: Initiativen-Sprecher kritisiert Stadt

Stolpersteine erinnern an NS-Opfer und gelten als größtes dezentrales Mahnmal weltweit. In Bayern gibt es die meisten in Würzburg, München entschied sich gegen sie. Nun berät Rosenheim über diese Form des Gedenkens auf öffentlichem Grund.