Würzburg (epd). Das 33. Würzburger Africa-Festival setzt dieses Jahr seinen Schwerpunkt auf das Thema "starke Frauen in der afrikanischen Musik". 13 der 16 auftretenden Bands seien deshalb mit Musikerinnen besetzt, teilten die Festival-Veranstalter am Freitag mit. Das Festival ist vom 26. bis zum 29. Mai geplant, einer der Stargäste ist die dreifache Grammy Gewinnerin Angélique Kidjo. Auch in einer täglich statt findenden Modenschau, im Filmprogramm des Medienpartners Arte und im Rahmenprogramm des Festivals sollen starke Frauen die Hauptrolle spielen.

Das Würzburger Africa-Festival auf den Mainwiesen direkt am Mainufer nahe der Innenstadt ist nach eigenen Angaben Europas größtes und ältestes Festival für afrikanische Musik und Kultur. Seit der Premiere im Jahr 1989 sind mehr als 7.500 Musiker und Künstler aus 56 Ländern Afrikas und der Karibik in Würzburg aufgetreten und haben bislang weit mehr als zweieinhalb Millionen Besucher angelockt. Das Festival hat in ganz Deutschland und Europa inzwischen verschiedene Nachahmer unterschiedlicher Qualität gefunden.