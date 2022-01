Fürth (epd). Im November vergangenen Jahres sind in Bayern deutlich mehr Menschen gestorben als in den Vorjahren. Bei den Menschen ab 80 Jahren lag die Zahl der Sterbefälle sogar 42,2 Prozent über dem Durchschnitt der Vorjahre, wie das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth laut Mitteilung vom Dienstag mitteilte. Für die Gruppe der 60- bis 79-Jährigen registrierte es im November 2021 einen Anstieg um 19,7 Prozent.

Die Auswertung vorläufiger Daten zeige, dass sich die Zahl der Verstorbenen im Freistaat im November 2021 insgesamt auf deutlich erhöhtem Niveau bewegt, hieß es. So seien 14.521 Personen gestorben - 32 Prozent mehr als der Durchschnitt in den Vergleichsmonaten von 2016 bis 2019 (11.003 Personen). Auch im Vergleich zum November 2020 mit 12.444 Sterbefällen gab es erneut einen Anstieg.