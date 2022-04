Fürth (epd). In bayerischen Vorsorge- und Rehaeinrichtungen gab es im vergangenen Jahr deutlich weniger Patientinnen und Patienten als im Vorjahr. So ging die Zahl der in den 247 Einrichtungen vollstationär behandelten Menschen um 27,5 Prozent auf insgesamt 263.827 zurück, wie das Landesamt für Statistik am Montag in Fürth mitteilte. Die durchschnittliche Bettenauslastung lag bei nur knapp 60 Prozent (2019: 82,5 Prozent).

Insgesamt standen in den bayerischen Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 29.318 Betten zur Verfügung, im Jahresdurchschnitt waren dort 18.497 Vollkräfte tätig.