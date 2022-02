Fürth (epd). Die Zahl der Schafe in Bayern ist im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent gestiegen. So gab es 2021 259.100 Tiere, 6.400 mehr als im Vorjahr, teilte das Statistische Landesamt in Fürth am Montag die endgültigen Zahlen der Erhebung mit. Auch die Zahl der Schafhalter in Bayern ist um knapp 100 auf 2.200 gestiegen. In der Erhebung werden Betriebe mit 20 oder mehr Schafen erfasst. Jeder Betrieb hielt 2021 im Durchschnitt 120 Tiere - sechs weniger als im Vorjahr.

Auch wenn sich in den aktuellen Zahlen im Gegensatz zum Vorjahr eine leichte Zunahme zeigt, nimmt der Schafbestand in Bayern seit Jahren ab. Vor zehn Jahren gab es noch 2.400 Schafhaltungen mit insgesamt 284.100 Tieren (-8,8 Prozent).