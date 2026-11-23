Bayreuth, Tübingen, Heidelberg (epd). Die evangelischen Landeskirchen in Württemberg, Baden und Bayern denken darüber nach, ihre drei Kirchenmusikhochschulen in Bayreuth zu bündeln. Die Leitungskollegien aller drei Kirchen haben laut einer gemeinsamen Mitteilung vom Montag beschlossen, ein Konzept für die Zusammenlegung zu erarbeiten. Das Thema steht auch am Donnerstag (26.11.) auf der Tagesordnung der württembergischen Herbstsynode in Stuttgart. Eine Petition, die über 14.000 Menschen unterschrieben haben, fordert, einen Ausbildungsstandort in Württemberg zu erhalten.

Eine Fusion der Kirchenmusikhochschulen von Tübingen und Heidelberg steht im Südwesten schon länger zur Diskussion. Heidelberg müsste allerdings aufwendig saniert werden, in Tübingen fehlt der Platz. Bayreuth bietet nicht nur Raum für bis zu 80 Studentinnen und Studenten, wo dann auch alle Interessierte aus dem Süden unterkommen könnten. Im Freistaat gibt es zudem staatliche Gelder, während in Baden-Württemberg die Kirchen alleine für den Betrieb aufkommen müssen.

Hochschulen sollen weniger Zuschüsse bekommen

Hintergrund der Pläne sind die Kürzungen, die sich die Landeskirchen aufgrund erwarteter Kirchensteuerrückgänge verordnet haben. In Württemberg sollen gut 30 Prozent aus dem Etat der Musikhochschule gestrichen werden. Baden will bis 2032 in ähnlicher Größenordnung den Gesamthaushalt zurückfahren, was auch die Heidelberger Einrichtung treffen wird.

Direktor Stefan Werner, der das Thema im württembergischen Oberkirchenrat betreut, kann deshalb die Empörung nicht nachvollziehen. Man setze mit den Plänen nur die Einsparvorgaben um, die die Landessynode beschlossen habe. Es sei gerade nicht das Ziel, die kirchenmusikalische Ausbildung abzuschaffen, sondern sie zu erhalten, betonte er gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Oberkirchenrat spricht von "großem Verlust"

Matthias Kreplin, Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Baden, sieht zwar einen "großen Verlust", sollten die beiden Südwestkirchen keine eigene Hochschule auf ihrem Gebiet mehr haben. "Uns ist aber wichtig, dass es auch langfristig eine attraktive, von der Kirche getragene und gemeindenahe Ausbildung gibt für Menschen, die in unserer Landeskirche professionell Kirchenmusik gestalten wollen", sagte er.

Stefan Reimers, Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, erläuterte, eine gemeinsame Hochschule in Bayreuth wäre nicht einfach eine Fortführung der bayerischen Hochschule unter neuem Namen. Sie müsste vielmehr ein gemeinsames Projekt aller drei Landeskirchen werden, in das jede ihre Erfahrungen und ihre kirchenmusikalischen Traditionen einbringe.

Am Rande der Herbsttagung der bayerischen Landessynode sagte Reimers dem Evangelischen Pressedienst (epd), die staatliche Co-Finanzierung der Bayreuther Hochschule für Kirchenmusik sei durch ein Zusammengehen nicht in Gefahr. Die Höhe dieser Zuschüsse werde aber unabhängig von den Fusionsplänen "nicht dauerhaft so bleiben", sagte Reimers. Es sei deshalb auch in Rücksprache mit der Staatsregierung wichtig, nach "anderen Möglichkeiten zur Finanzierung zu suchen".

Musik als "Verkündigung"

Württembergs Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke hält ein Fusionskonzept aus finanziellen und politischen Gründen für erforderlich. Die Bedeutung, die Kirchenmusik hat, wird aus seiner Sicht aber unterschätzt. Während Pfarrstellen zurückgebaut würden, priorisierten viele Gemeinden die Kirchenmusik. Diese habe eine "zentrale Funktion für die Verkündigung", sagt er.

Um den erwarteten Fachkräftebedarf zu decken, brauche es mehr Ausbildungsanstrengungen der Kirchenleitung. "Bayreuth allein kann es nicht sein", sagt Hanke dem epd. "Intakte Hochschulen wie Heidelberg und Tübingen zu schließen, bedeutet einen Verlust von mehr als 50 Studienplätzen. Das läuft dem Bedarf der Gemeinden zuwider. Bis Mitte der 2030er Jahre bräuchte es sogar mehr Studienplätze." Ein ergänzendes kirchenmusikalisches Institut an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart hält Hanke für unverzichtbar - vor allem, um den Quereinstieg und die Nachqualifikation von Musikern im Ländle zu ermöglichen.

Wenn die Dozenten nicht umziehen

Tübingen hat ein eigenes Profil: 1995 nahm die Hochschule als erste die Popmusik in die Ausbildung auf. Zudem kooperiert sie eng mit der katholischen Kirchenmusikhochschule in Rottenburg. Heidelberg hat die meisten Studenten, arbeitet mit der Popakademie Mannheim zusammen und bietet einen Studiengang Musikvermittlung, der Kirchenmusik für unterschiedliche Menschen zugänglich machen soll. "Sollte das Lehrpersonal aus Württemberg und Baden nicht bereit sein, nach Bayreuth umzuziehen, geht jahrelang erworbene Lehrerfahrung verloren", warnt Landeskirchenmusikdirektor Hanke.

Oberkirchenratsdirektor Werner wird an diesem Donnerstag am Eröffnungstag der Herbstsynode in Stuttgart über den aktuellen Stand berichten. Eine Aussprache zum Thema ist vorgesehen.