Nürnberg (epd). Die Stiftung Evangelische Jugendarbeit in Bayern fördert unter dem Motto "Mütze, Schal und miteinander Wärme schenken" Projekte mit Kindern und Jugendlichen, damit alle gut durch den Winter kommen. Wie das Amt für evangelische Jugendarbeit in Nürnberg mitteilte, werden kreative Aktionen, Begegnungen oder Projekte gefördert, um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen, auch wenn sie sozial und finanziell benachteiligt sind. Das können Advents- und Weihnachtsaktionen sein, Teilnahmebeiträge für Winterfreizeiten, Besuche bei Tafeln oder in Asylunterkünften.

Der Schwerpunkt liege auf gemeinschaftsstiftenden Veranstaltungen und Begegnungen junger Menschen, so die Mitteilung weiter. "Ziel ist es, allen jungen Menschen die Teilnahme an Angeboten der Evangelischen Jugend zu ermöglichen", sagte Patrick Wolf, Vorsitzender der EJB-Stiftung. "Wir wissen, dass es in unseren Gemeinden und Dekanaten junge Menschen gibt, die mit ihren Familien jeden Cent umdrehen müssen." Antragberechtigt sind Träger, Gruppen und Einrichtungen der Evangelischen Jugend in Bayern.