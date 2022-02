Musik

Windsbacher Nachwuchs-Soprane feiern Premiere auf der großen Bühne in Nürnberg

Für zwei junge Soprane hat sich in den vergangenen Wochen die musikalische Welt um einige Facetten erweitert. Die beiden Windsbacher Julian und Jan durften am Staatstheater Nürnberg in der Oper "Pelléas et Mélisande" von Claude Debussy jeweils eine Solo-Partie singen.