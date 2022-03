Straubing (epd). Zum internationalen Tag gegen Rassismus organisiert das Straubinger Bündnis "Wir sind bunt" zusammen mit dem Ausländer- und Migrationsbeirat am 26. März eine einstündige Kundgebung. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine steht die Aktion heuer unter dem Motto "Für Demokratie, Vielfalt und Rechtsstaatlichkeit - überall!", teilte das Bündnis am Freitag mit. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Theresienplatz.

Der Internationale Tag gegen Rassismus geht den Angaben zufolge zurück auf das Massaker von Sharpeville im Jahr 1960. Während einer Demonstration gegen die Apartheidgesetze in der südafrikanischen Stadt eskalierte die Situation. Polizisten schossen in die Menge und töteten 69 Menschen, mindestens 180 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Sechs Jahre später riefen die Vereinten Nationen den 21. März zum Gedenktag aus.