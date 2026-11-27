Bayreuth, Stuttgart (epd). Die württembergische evangelische Landessynode will selbst über die Zukunft der Tübinger Hochschule für Kirchenmusik entscheiden. Mit klarer Mehrheit hat das Kirchenparlament für knapp 1,7 Millionen Protestanten am Donnerstagabend in Stuttgart beschlossen, die Entscheidung über die Zukunft der Kirchenmusikausbildung in die Hand zu nehmen. Zuvor hatten Synodenmitglieder der Kirchenleitung fehlende Transparenz vorgeworfen.

Der württembergische Oberkirchenrat strebt mit den Landeskirchen in Baden und Bayern eine gemeinsame Hochschule in Bayreuth an. In Tübingen fehle der Platz, Heidelberg müsste für Millionen ausgebaut werden, argumentierte Oberkirchenratsdirektor Stefan Werner. Nach den beschlossenen Kürzungen kann Württemberg laut Werner nur noch 600.000 Euro pro Jahr beisteuern. Derzeit flössen 1,35 Millionen Euro in die Hochschule, davon ein Teil aus einem Zuschuss der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Verletzt und überrumpelt

Dass gespart werden muss, stellte in der Aussprache kaum jemand infrage. Umso heftiger kritisierten viele das Verfahren. Pfarrer Philipp Häge hob hervor, Synodalarbeit bedeute, dass das Kirchenparlament entscheide und der Oberkirchenrat mittrage - nicht umgekehrt. Paul Berger, neu in der Synode, vermisste belastbare Zahlen zu den tatsächlichen Einsparungen. "Was bringt uns gespartes Geld, wenn uns nachher der Nachwuchs fehlt?", fragte er. Die Synode sei den Protestanten in Württemberg verpflichtet, nicht Baden und Bayern. Johannes Zimmermann nannte die Hochschule "keine beliebig versetzbare Topfpflanze".

Mehrere Redner betonten, was Tübingen verlieren würde. Studenten der Hochschule leiteten beispielsweise Chöre in umliegenden Gemeinden, sagte die Tübinger Synodale Esther Peylo. Das Geld solle in Württemberg Früchte tragen, statt nach Bayern zu gehen.

Notstand bei der Theologenausbildung?

Der Theologieprofessor Christian Witt erinnerte daran, dass Musik seit der Reformation zur kirchlichen Verkündigung gehöre. Auch Theologiestudenten seien auf die Tübinger Hochschule angewiesen. Im Evangelischen Stift, dem Tübinger Studienhaus der Landeskirche, sei die ergänzende Musikausbildung schon weggespart worden: "Das halte ich allmählich für einen Notstand." Andere Synodale zweifelten vor allem an Bayreuth als Standort. Stuttgart wäre naheliegender, sagte der Kirchenmusiker Gerald Buss.

Rückendeckung bekam die Kirchenleitung etwa von Orgelbauer Matthias Böhler. Nicht der Oberkirchenrat, sondern die Synode selbst habe die Hochschule zur Disposition gestellt, sagte er. Tobias Geiger erinnerte an die Kürzung um 31 Prozent, die schon die vorige Synode beschlossen hatte. Allen sei klar gewesen, dass die Hochschule in dieser Form dann nicht weiterbestehen könne.

"Kein Anhängsel von Bayern"

Werner erwiderte auf den Vorwurf mangelnder Transparenz, dass er sich stets bemüht habe zu informieren und nie mit "Taschenspielertricks" gearbeitet habe. Zwischen neuen und länger amtierenden Synodalen gebe es aber eine Informationslücke. Die Synode dürfe die Kirchenleitung nicht in solche Prozesse schicken und schon bei ersten Ergebnissen abwinken, betonte er. Den Standortvorteil Tübingens nannte er unbestreitbar. Das allein könne aber nicht den Ausschlag geben. Die 600.000 Euro flössen in eine gemeinsame Hochschule, in der Württemberg gleichberechtigt mitrede: "Wir sind kein Anhängsel von Bayern."

Die Synodalen beschlossen außerdem mit großer Mehrheit, eine engere Zusammenarbeit mit der staatlichen Musikhochschule in Stuttgart prüfen zu lassen. Bis Sommer 2027 sollen zudem Arbeitsgruppen ein Gesamtkonzept für die gemeinsame Hochschule in Süddeutschland erarbeiten.