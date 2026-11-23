Bayreuth, Tübingen, Heidelberg (epd). Die evangelischen Landeskirchen in Bayern, Württemberg und Baden wollen die kirchenmusikalische Hochschulausbildung an einer gemeinsamen Einrichtung bündeln. Um die Ausbildung langfristig zu sichern, prüfe man die Möglichkeit, die drei bestehenden Standorte Heidelberg, Tübingen und Bayreuth zu vereinen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom Montag. Einer externen Wirtschaftlichkeitsanalyse zufolge sei Bayreuth dafür womöglich der günstigste Standort.

Hintergrund der Entscheidung sei, dass die drei Landeskirchen künftig nicht mehr über ausreichend Geld verfügten, um eine attraktive Kirchenmusikhochschule eigenständig dauerhaft zu betreiben und damit ihren jeweiligen Bedarf an Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern abzudecken. Daher habe man beschlossen, den Betrieb einer gemeinsamen Musikhochschule zu prüfen: "Andernfalls müssten die drei Landeskirchen perspektivisch vollständig auf eine eigene kirchenmusikalische Hochschulausbildung verzichten."

Reimers: Gemeinsames Projekt

"Eine gemeinsame Hochschule in Bayreuth wäre nicht einfach eine Fortführung der bayerischen Hochschule unter neuem Namen", sagte der bayerische Oberkirchenrat Stefan Reimers laut Mitteilung: Sie müsste ein gemeinsames Projekt aller drei Landeskirchen werden, in das jede ihre Erfahrungen und ihre kirchenmusikalischen Traditionen einbringe.

Es sei wichtig, auch langfristig eine attraktive, von der Kirche getragene und gemeindenahe Ausbildung für professionelle Kirchenmusik zu erhalten, betonte der Oberkirchenrat der badischen Landeskirche, Matthias Kreplin. Und der Oberkirchenrat der Landeskirche in Württemberg, Matthias Kreplin, ergänzte: "Es könnte eine große Hochschule entstehen mit entsprechend vielfältigem Angebot. Davon würden alle beteiligten Landeskirchen in hohem Maß profitieren."

Bisher unterhält jede der drei evangelischen Landeskirchen eine eigene Hochschule, die hauptberufliche Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker ausbildet und zugleich Schwerpunkte in Chorleitung, Orgel, Gemeindemusik sowie Popularmusik anbietet.