München (epd). Der bayerischen Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel hat Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm anlässlich ihres 65. Geburtstags an diesem Donnerstag (17. Februar) gratuliert. In ihrem Ehrenamt an der Spitze des Kirchenparlamentes hinterlasse sie "viele Segensspuren", schreibt Bedford-Strohm laut einer Mitteilung vom Mittwoch.

Vizepräsident Walter Schnell erklärte im gemeinsamen Gratulationsschreiben, Preidel sei ein "Glücksfall für unsere Kirche". Mit viel diplomatischem Geschick und Weitsicht leite sie gemeinsam mit anderen die Kirche in stürmischen Zeiten.

Die promovierte Biologin Annekathrin Preidel aus Eltersdorf bei Erlangen gehört seit 2008 der Landessynode an und ist seit 2014 ihre Präsidentin. 2020 wurde sie für weitere sechs Jahre wiedergewählt.