Regensburg (epd). Die Tage der Alten Musik finden dieses Jahr zum 37. Mal am Pfingstwochenende vom 3. bis 6. Juni an historischen Orten in Regensburg statt. Sie melden sich nach zweimaliger Absage infolge der Pandemie mit hochkarätigen Ensembles zurück. Die Tage Alter Musik sind den Veranstaltern zufolge eines der bedeutendsten Alte-Musik-Festivals in Europa und bieten 16 Konzerte meisterhafter Ensembles.

Zum Auftakt singen unter anderem am 3. Juni die Regensburger Domspatzen in der Dreieinigkeitskirche, begleitet von der Hofkapelle München. Das Konzert wird live übertragen vom Bayerischen Rundfunk und dem Deutschlandradio Kultur. Im Dom St. Peter ist am 5. Juni das Ensemble The Tallis Schollars zu erleben. Das britische Ensemble führt bei der "Nacht im Dom" Werke der englischen Renaissance auf. Ein anderes Glanzstück bieten ebenfalls Briten: Das 30-köpfige Ensemble Alamire & His Majestys Sagbutts & Cornetts bringen in der Dreieinigkeitskirche Kompositionen von Hieronymus Praetorius zu Gehör.

Die französische Formation I Gemelli gastiert mit der Marienvesper von Chiara Margarita Cozzollani, einer Äbtissin aus dem 17. Jahrhundert. Zum Ausklang des Festivals am 6. Juni ist unter anderem das Kollegium Marianum mit dem Marionettentheater Buchty a Loutky aus Tschechien und einem Händel-Programm zu erleben.

Das Festival Tage Alter Musik Regensburg wurde im Jahr 1984 von den drei Regensburgern Stephan Schmid, Ludwig Hartmann und Christof Hartmann gegründet. Das Festival umfasst auch eine Verkaufsausstellung von Nachbauten historischer Musikinstrumente mit Noten, Büchern und CDs im Salzstadel.