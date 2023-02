Nürnberg (epd). Mit einem Tanz-Flashmob machen Nürnberger Organisationen am Dienstag (14. Februar) auf dem Gewerbemuseumsplatz auf Gewalt an Frauen aufmerksam. Die Demonstration am weltweiten Aktionstag "One Billion Rising" setzt sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt ein, teilte die Stadt am Freitag mit. Beteiligt sind unter anderem die städtische Frauenbeauftragte, das Jugendamt, der Kreisjugendring Nürnberg-Stadt sowie die Vereine "Lilith", "frauenBeratung nürnberg" und "Aura". Zwei junge Frauen werden den Song "Break the Chain" auflegen und zum Tanzen aufrufen, so die Mitteilung weiter.

"Geschlechtsspezifisch motivierte Gewalt ist leider alltäglich", sagte Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales der Stadt Nürnberg. "Die Fachkräfte, die in Nürnberg als Streetworkerinnen und Streetworker unterwegs sind, oder in Beratungsstellen und Frauenhäusern arbeiten, erleben die Betroffenen, hören ihr Schicksal und unterstützen die Frauen dabei, aktiv aus dem Teufelskreis der Gewalt auszubrechen." Gerade in der Kinder- und Jugendarbeit sei Prävention wichtig.

Ähnliche Tanzdemonstrationen gibt es laut der Aktions-Webseite auch in Regensburg, München, Augsburg, Bamberg und anderen bayerischen Städten.