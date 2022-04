Memmingen (epd). Das Landestheater Schwaben in Memmingen bietet im Mai sogenannte "Touch Tours" für blinde, sehbehinderte und seheingeschränkten Menschen zu seiner Studioproduktion "Ausverkauft" an. Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnten sich vor Vorstellungsbeginn mit dem Bühnenbild, den Kostümen und den Requisiten vertraut machen, heißt es in einer Mitteilung des Theaters vom Montag. In einer Einführung werde auf Besonderheiten der Inszenierung eingegangen und die Schauspielerinnen und Schauspieler und ihre verschiedenen Rollen vorgestellt.

Das Stück befasst sich mit dem Wert der Lebensmittel und der Berechnung ihrer Preise. Es täten sich "spannende und absurde Einblicke auf in eine Welt aus Weißmehl, Steaks und Joghurtdrinks", heißt es im Programm. Welche Gedanken sich Menschen beim Kauf von Lebensmitteln machen und was der Konsum mit ihnen mache, werde durch Interviews auf Bauernhöfen, in Gemüsegärtnereien, bei Wiederverarbeitungsfirmen, beim Direktmarketing, im Wiederverkauf, im Großhandel und im Supermarkt gezeigt.

Sehbehinderte Menschen können Randplätze in den Rängen bekommen, neben denen Blindenführhunde Platz finden. Die Touch Tours sind kostenlos, so das Theater. Erster Termin ist der 15. Mai.