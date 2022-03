Nürnberg (epd). Ab kommenden Dienstag (8. März) - dem internationalen Frauentag - wird in der Nürnberger Stadtbibliothek die Themenwelt "Literatur ist weiblich. Über starke Frauen und inspirierende Frauenfiguren" zu sehen sein. Anlass dafür sei, dass beim Blick auf Bestsellerlisten, Verkaufsrekorde und Preisverleihungen "im Literaturbetrieb Männer nach wie vor deutlich stärker als Frauen vertreten sind", teilte die Stadt Nürnberg am Montag mit. Seit einigen Jahren fänden weibliche Stimmen jedoch mehr Anerkennung und Gehör. Eine interaktive Ausstellung und begleitende Veranstaltungen sollen zum Nachdenken sowie zum Mitmachen anregen.

Eine Auswahl von Literatur-Rebellinnen gibt es beispielsweise auf 15 handsignierten Drucken von Felicitas Horstschäfer, der Illustratorin des Buchs "Book Rebels - Heldinnen in der Literatur". In welchen Berufsfeldern regionale Akteurinnen wirken, zeigt eine QR-Code-Wand, die auf Videos von Frauen des Nürnberger Literaturbetriebs verweist. An einer Steckbriefwand finden sich Steckbriefe über persönliche Leseempfehlungen zu weiblichen Texten der Literaturgeschichte. Begleitend zur Ausstellung finden unter anderem ein Schreibworkshop für Frauen, eine Lesung über frauenfeindliche Strukturen des Literaturbetriebs sowie Buchvorstellungen statt.