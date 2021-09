Thomas-Mann-Preis für Norbert Gstrein

Lübeck, München (epd). Der österreichische Romancier Norbert Gstrein (60) erhält den Thomas-Mann-Preis 2021. Die Preisverleihung findet am 14. Dezember 2021 um 19 Uhr in der Münchener Residenz statt, teilten die Lübecker Museen am Freitag mit. Der Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste ist mit 25.000 Euro dotiert und wird seit 2010 im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen. Die Laudatio hält Friedhelm Marx, Sprecher der Jury. Am 17. Dezember wird Norbert Gstrein in Lübeck lesen.

Norbert Gstrein sei einer der virtuosesten deutschsprachigen Erzähler der Gegenwart, urteilte die Jury. Mit dem Debüt "Einer", der beklemmenden Dorfgeschichte aus der Tiroler Bergwelt seiner Heimat, habe er 1988 erstmals auf sich aufmerksam gemacht. Seither habe Gstrein zahlreiche Romane, Erzählungen und Essays vorgelegt, zuletzt den Roman "Der zweite Jakob" (2021). Sie alle erzählten von Außenseitern und Mitspielern, von Warlords und Flüchtlingen, von Menschen, die etwas zu verbergen haben, von kollektiven Störfällen und den allzu glatten Schuldzuweisungen.