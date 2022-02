Pappenheim, Kammerstein (epd). Die Tierärztin Andrea Feuerstein wird neue Landesvorsitzende des Agrarsozialen Arbeitskreis der Evangelischen Landjugend (ASA). Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurde die 26-Jährige einstimmig gewählt, teilte die evangelische Landjugend am Mittwoch mit. Feuerstein stammt aus einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Schweinehaltung im mittelfränkischen Kammerstein (Kreis Roth).

Als gelernte Tierärztin liege ihr die Zukunft der Landwirtschaft und der Tierhaltung sowie das Bild der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit am Herzen, sagte die neue Vorsitzende. Sie ist die zweite Frau an der Spitze der Vereinigung mit rund 600 Mitgliedern, hieß es. Der bisherige Vorsitzende, Stefan Funke, bleibt dem Gremium als stellvertretender Vorsitzender erhalten. Weiterer Stellvertreter ist Florian Müller, bisher Beisitzer aus dem unterfränkischen Hellmitzheim. Zu Beisitzern gewählt wurden Tobias Merkenschlager (Georgensgmünd) und Friedrich Steinacker (Lentersheim).

Die Evangelische Landjugend in Bayern organisiert eigenen Angaben nach in rund 180 bayerischen Dörfern Jugendarbeit.