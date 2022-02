Hilpoltstein (epd). Vogelhäuschen leichtgemacht: Mit einem kostenlosen Online-Kurs will der bayerische Naturschutzverband LBV Tierfreunde dabei unterstützen, Nistkästen richtig aufzuhängen. Viele Vögel seien jetzt auf Wohnungssuche und ein passender Ort für den Nestbau nicht immer leicht zu finden, erklärte LBV-Biologin Angelika Nelson in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Tiere kämpften zunehmend mit Wohnungsnot und vor allem Höhlenbrüter wie Kleiber oder Star seien für passende Objekte in Gärten oder auf dem Balkon dankbar.

Gründe für die Brutplatzprobleme seien die intensive Nutzung der offenen Landschaft, aber auch "trostlose Schotter- und Rasenwüsten mancher Hausgärten". Besser wären ältere Bäume mit Höhlen oder dichte Hecken aus heimischen Sträuchern wie Schlehen, Brombeere oder Heckenrose.

Doch wo diese fehlten, könne jeder Nistkästen aufhängen und so Naturschutz im Garten leisten, so der LBV: "Mit dem Aufhängen sollte man sich beeilen, denn einige Vogelarten wie Meisen haben sich schon zu Paaren zusammengefunden und verschaffen sich nun einen Überblick über den aktuellen Wohnungsmarkt".

Die Kästen sollten stabil und sicher vor Nesträubern in einer Höhe von 1,5 bis 3 Meter angebracht werden. Das Einflugloch schaue am besten nach Osten, damit sich der Kasten nicht zu sehr aufheizt. Höchste Zeit sei es auch, bestehende Kästen zu reinigen: Wer in den kommenden Tagen nicht dazukomme, solle die Vögel lieber gar nicht mehr stören.