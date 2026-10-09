Neumarkt, Berngau (epd). Das Entsetzen nach der Gewalttat im oberpfälzischen Berngau, bei der zwei Mitarbeitende des Landratsamtes Neumarkt ums Leben kamen, ist groß. Niemand müsse mit seiner Trauer alleine bleiben, sagte die evangelische Pfarrerin Iris Barbara Thie am Freitag. Um der Trauer um die beiden Opfer Raum zu geben, veranstalten die evangelische und katholische Kirche Neumarkt heute (Freitag) um 17 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in der Johanniskirche in Neumarkt. Der katholische Dekan Stefan Wingen und der evangelische Pfarrer Michael Murner halten die Trauerfeier.

Im Gedenken an die beiden Opfer der Gewalttat findet am heutigen Freitag um 18.30 Uhr auch eine Rosenkranzfeier in der katholischen Kirche in Berngau statt. Zudem ist die evangelische Christuskirche in Neumarkt für Trauernde geöffnet. In einem Raum der Stille könnten auch Kerzen angezündet werden, sagte die Pfarrerin.

Routinemäßige Kontrolle eines Waffenbesitzers

Eine Mitarbeiterin (54) und ein Mitarbeiter (45) des Landratsamtes Neumarkt waren bei einer routinemäßigen Waffenkontrolle am Donnerstagabend in Berngau (Kreis Neumarkt) getötet worden. Ein tatverdächtiger, 60-jähriger Mann konnte in den frühen Morgenstunden des Freitags von der Polizei überwältigt werden. Zum Tatmotiv macht die Polizei derzeit noch keine Angaben.