München (epd). Mehr als 30.000 junge Menschen zwischen 14 und 17 Jahren haben in den vergangenen Tagen an der U18-Kommunalwahl teilgenommen. Wie der Bayerische Jugendring (BJR) als Initiator der U18-Wahl am Sonntag mitteilte, hatten in den ungefähr 350 analogen Wahllokalen mehr als 30.000 Personen ihre Stimme abgegeben. In den neun digitalen Pilotkommunen und einem Landkreis hatten sich fast 3.000 der 17.850 abstimmungsberechtigten Jugendlichen beteiligt.

Abgestimmt werden konnte über die Besetzung der Ämter der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie der Landrätinnen und Landräte. Hochgerechnet über alle Kommunen kam bei den Bürgermeisterwahlen die CSU auf 29 Prozent, die SPD auf 24,3 Prozent, die Grünen kamen auf 10,8 Prozent, Wählergruppen auf 10,4 Prozent, die Freien Wähler auf 6,9 Prozent, Sonstige auf 7,1 Prozent, die Linke kam auf 5,4 Prozent und die AfD auf 1,4 Prozent, teilte der Jugendring weiter mit. Bei den Landratswahlen sieht das Ergebnis unter den jungen Menschen folgendermaßen aus: CSU (34,2 Prozent), SPD (16 Prozent), Freie Wähler (13,1 Prozent), Grüne (11,3 Prozent), AfD (10,7 Prozent), Sonstige 6,8 Prozent und Linke (6,5 Prozent).

Minister Mehring will mehr digitale Abstimmungen

BJR-Präsident Philipp Seitz sagte, die U18-Wahl sei ein "echtes politisches Stimmungsbild der kommenden Generation" und wirke weit über diesen Tag hinaus. Dass sich die Zahl der Wahllokale und der abgegebenen Stimmen gegenüber der U18-Kommunalwahl von 2020 nahezu verdoppelt habe, belege: "Beteiligung scheitert nicht am Interesse junger Menschen, sondern oft an den fehlenden Möglichkeiten."

Die technische Umsetzung der digitalen Wahl in den Pilotkommunen hat der Software-Anbieter Polyas übernommen. Der bayerische Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) sagte, man habe der Demokratie mit der digitalen U18-Wahl "ein modernes Update verpasst". Seine Vision sei nun, "dass die Menschen in Bayern künftig auch bei Bürgerbegehren oder regulären Kommunal- und Landtagswahlen digital abstimmen können - einfach, sicher und von überall aus".