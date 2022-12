München (epd). Kleinstunternehmer auf dem Land haben im laufenden Jahr in Bayern 5,2 Millionen Euro an Förderung erhalten. Das Geld ging an insgesamt 110 Dorfläden, Bäcker, Metzger, Wirtshäuser und Handwerker, teilte das Agrarministerium am Donnerstag in München mit. Seit Start dieser Förderung im Jahr 2017 habe der Freistaat rund 420 Projekte mit über 25 Millionen Euro unterstützt, darunter 73 Dorfläden, 102 Gasthöfe, 61 Bäcker und 122 Metzger. Die Unternehmen hätten zusammengenommen mehr als 85 Millionen Euro in ihre Betriebe investiert.

Als Kleinstunternehmen gelten den Angaben zufolge Betriebe mit weniger als zehn Mitarbeitern und einem Jahresumsatz unter zwei Millionen Euro. Diese können mit bis zu 45 Prozent ihrer Investitionskosten und maximal 200.000 Euro gefördert werden.