Wärmewinter

Wie Kirche und Diakonie die Aktion #Wärmewinter in Bayern umsetzen

Dieser Winter ist für viele Menschen überschattet von Existenzsorgen. Lebensmittel sind viel teurer, die Preise für Strom und Heizung steigen. Das Projekt #Wärmewinter von Diakonie und Kirche soll Menschen in Not auffangen – wie das in der Praxis aussieht, lest ihr hier.