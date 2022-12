Augsburg (epd). Beim ausverkauften Benefizkonzert der Regensburger Domspatzen in der St. Anna Kirche in Augsburg am Mittwochabend (7. Dezember) sind 35.000 Euro für ukrainische Kinder gesammelt worden. Wie die Patrizia Foundation mitteilte, fließen die Erlöse zu 100 Prozent in die Unterstützung der Augsburger Organisationen Ukrainischer Verein und Deutsch-Ukrainischer Dialog. Für die geflüchteten Kinder sei es von zentraler Bedeutung, dass sie sich möglichst schnell in ihrer neuen Heimat einleben, Anschluss finden und wieder Zugang zu Bildung erhalten, so die Mitteilung weiter.

Im Fokus stünden niederschwellige, integrative Angebote in Form von Kursen, schulischer Unterstützung, kulturellen sowie Freizeitaktivitäten und notfallpädagogischer Intervention. Zwei Kernprojekte in Augsburg, die auch im kommenden Jahr weitergeführt werden sollen, seien die Samstagsschule des Ukrainischen Vereins Augsburg für über 300 Kinder sowie das Begegnungszentrum des Deutsch-Ukrainischen Dialogs.

Die Patrizia Foundation wurde 1999 gegründet. Ziel der Stiftung ist es laut Mitteilung, weltweit möglichst vielen Kindern und Jugendlichen den Zugang zu hochwertiger Bildung zu ermöglichen und ihnen somit zu einem freien und selbstbestimmten Leben zu verhelfen.