Stuttgart (epd). Der nächste Bischof der württembergischen evangelischen Landeskirche steht fest: Ulms Dekan Ernst-Wilhelm Gohl wurde am Samstag von der Synode in dieses Amt gewählt. Nach fünf Wahlgängen entschied sich eine knappe Zwei-Drittel-Mehrheit des "Kirchenparlaments" für den 58-jährigen Theologen. Er tritt die Nachfolge von Landesbischof Frank Otfried July im Sommer an.

Vor der Wahl hatte der Leiter des evangelischen Kirchenbezirks in Ulm geäußert, er halte es im Fall seiner Wahl zum Bischof für eine vordringliche Aufgabe, gerade distanzierte Kirchenmitglieder zu überzeugen, warum es wichtig und gut sei, der Kirche anzugehören. Gesellschaftliche Veränderungen - etwa der demografische Wandel und der Dialog der Religionen - müssten nicht bedrohlich sein. "Eine Kirche in der Tradition der Reformation geht solche Veränderungsprozesse zuversichtlich an", sagte er. Die Zusammenarbeit mit der Evangelischen Landeskirche in Baden sollte seiner Ansicht nach "beherzt" ausgebaut werden, wo es dem kirchlichen Auftrag dienlich sei.