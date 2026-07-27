München (epd). Ulrike Achmann ist neue Verwaltungsdirektorin im bayerischen Landes-Caritasverband. Mit dem Posten gehe auch die Funktion der Geschäftsführung der Freien Wohlfahrtspflege Bayern einher, teilte der Caritasverband am Montag in München mit. Achmann folgt damit auf Wilfried Mück, der nach 21 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde. Seine Dienstzeit endet am 31. Juli.

Ulrike Achmann sei die erste Frau auf diesem Posten seit Gründung des Landes-Caritasverbands, hieß es weiter. Durch ihre langjährige Tätigkeit im Europareferat des Landes-Caritasverbandes bringe sie Projekterfahrung, eine europäische Perspektive und ein großes Netzwerk mit, sagte Landes-Caritasdirektor Pfarrer Andreas Magg laut Mitteilung. "Zur Weiterentwicklung der Caritas auf Landesebene, in der Zusammenarbeit mit den Diözesan- und Fachverbänden und für die freie Wohlfahrtspflege sind dies hervorragende Voraussetzungen." Die 51-jährige Achmann ist bereits seit 2003 beim Landes-Caritasverband Bayern tätig.

Verabschiedung mit Feierstunde

Wilfried Mück war seit 1992 beim Landes-Caritasverband tätig, seit 2005 als Verwaltungsdirektor des Verbandes und gleichzeitig Geschäftsführer der Freien Wohlfahrtspflege Bayern. Bei der Feierstunde zu seiner Verabschiedung nahmen unter anderem die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf, Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) und Doris Rauscher (SPD), Vorsitzende des Sozialpolitischen Ausschusses des bayerischen Landtags, teil.

Der Landes-Caritasverband Bayern ist nach eigenen Angaben der größte Wohlfahrtsverband im Freistaat. In der Freien Wohlfahrtspflege Bayern sind außerdem das Bayerische Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt, die Diakonie Bayern, der Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern und der Paritätische Wohlfahrtsverband Bayern organisiert.