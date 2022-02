Mit Ulrike Dittmar werde eine "Theologin mit viel Leidenschaft" ihr Amt antreten, sagte Regionalbischof Klaus Stiegler. Sie bringe sowohl Erfahrungen als Gemeindepfarrerin als auch "ihre profunde Seelsorgepraxis und ihre Talente aus Beratung und Ausbildung" mit. Die 57-jährige Theologin und Studienleiterin am Predigerseminar in Nürnberg wurde von einem Wahlgremium aus Kirchenvorstand und Dekanatsausschuss auf Vorschlag des Landeskirchenrates gewählt, teilte das Büro des Regensburger evangelischen Regionalbischofs mit.

Gemeindepfarrerin und Klinische Seelsorge

Nach dem Theologiestudium in Bayreuth und Erlangen und dem Vorbereitungsdienst in Seidmannsdorf (Dekanat Coburg) absolvierte Dittmar ihren Probedienst in Murnau am Staffelsee. Von 1999 bis 2007 war sie in der Kur - und Klinikseelsorge in Bad Wiessee und Agatharied tätig. Als Gemeindepfarrerin arbeitete sie zwischen 2007 und 2019 in Grafrath und Gauting. Seit Juni 2019 ist sie Studienleiterin im Predigerseminar in Nürnberg. Dittmar verfügt über eine Qualifikation in Klinischer Seelsorge und ist Supervisorin.

Die künftige Dekanin ist verheiratet mit Pfarrer Christian Dittmar, ebenfalls Studienleiter am Predigerseminar. In ihrer Freizeit liest Ulrike Dittmar gerne und geht Joggen. Im Bayerischen Wald wolle sie die vielfältigen Möglichkeiten des Wanderns ausprobieren, sagte sie.

Dekanat Cham hat überwiegend katholische Bevölkerung

Das Dekanat Cham zählt mit 3.300 Quadratkilometern zu den größeren Flächendekanaten in Bayern. Im Dekanatsbezirk mit überwiegend katholischer Bevölkerung leben 12.300 evangelischen Christen in zehn Kirchengemeinden. Das Dekanat umfasst das Oberzentrum Cham, die Region des Bayerischen Waldes bis hin zum Böhmerwald und die Region an der tschechischen Grenze.