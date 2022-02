In Vorbereitung auf den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2023 (DEKT) in Nürnberg findet am Sonntag, den 13. Februar bundesweit der "KirchentagsSonntag" statt. Die Gottesdienste sollen laut DEKT "informieren, Lust machen und die Gemeinden einladen, den Kirchentag in ihre Fürbitte mit einzuschließen". Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm wird an diesem Tag um 9.30 Uhr in der Erlöserkirche in Cham predigen. In der Nürnberger St. Lorenzkirche wird der Gottesdienst um 10 Uhr mit Kirchentagspräsident Thomas de Maizière gefeiert.