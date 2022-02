17 Jahre lang war die St. Michaeliskirche in Hof der Arbeitsplatz von Dekan i. R. Günter Saalfrank. Über 500 Gottesdienste hat er dort gefeiert, im kleinen Rahmen bis hin zum Christvesper mit 2000 Teilnehmern. Er ist sehr verbunden mit diesem Gotteshaus. Insbesondere die Musik der Orgel hat er sehr genossen. Sie gilt als eine der klangschönsten Orgeln im Norden Bayerns.

Außer der Orgel fasziniert ihn auch, dass es in der Kirche so viele unterschiedliche schöne Orte, Plätze, Ecken und Nischen gibt, um zur Ruhe zu kommen, eine Kerze anzuzünden, an Menschen zu denken und für sie zu beten. Sein Lieblingsplatz allerdings ist nicht in, sondern auf der Kirche:

"Es ist möglich, auf den Kirchturm zu gehen, der Kirche aufs Dach zu steigen. Und von oben vom Kirchturm gibt es einen wunderschönen Blick über Hof, das werde ich sehr vermissen."

Im Kirchenraum und am Gebäude findet man außergewöhnlich viele Darstellungen von Engeln, ob in den Buntglasfenstern oder in anderen Darstellungsformen. Und das ist nicht verwunderlich, denn St. Michael, der Erzengel, ist der Namenspatron der Kirche. Besonders liebt Günter Saalfrank die Engelsdarstellungen an der Eingangstür der Kirche:

"Dass die Engel an der Kirchentür sind und uns hinein begleiten in die Kirche, das ist für mich ein Sinnbild für meine Situation, für meine neue Lebensphase: Dekan i. R. heißt für mich nicht nur Dekan im Ruhestand, sondern im Reset Modus - das heißt für mich, alles auf Anfang, neu beginnen zu können. Und ich bin ich gespannt, was Gott noch mit mir vor hat.

Darauf ist Günter Saalfrank schon gespannt. Doch auf jeden Fall wird er immer wieder gerne die St. Michaeliskirche besuchen, ob zum Gottesdienst oder für ein Orgelkonzert.