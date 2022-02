Über Pappenheim und dessen Bewohner hat so gut wie jeder schon mal gesprochen, und zwar so, als handele es sich um alte Bekannte: "Ich kenne meine Pappenheimer!" Der Satz aus dem 17. Jahrhundert, der die Zeit überdauert hat und zum geflügelten Spruch geronnen ist, geht auf Wallenstein zurück, genauer: Auf ein Wallenstein-Zitat in dem Schiller-Drama "Wallensteins Tod".

Dekanat Pappenheim: Wallenstein und der Kampf gegen die Protestanten

Und mit Wallenstein ist man schon mittendrin in der evangelischen Geschichte des mittelfränkischen Dekanats ganz im Süden des Kirchenkreises Nürnberg. Denn Wallenstein kämpfte während des Dreißigjährigen Krieges als Feldheer des katholischen Kaisers und der Katholischen Liga gegen die Protestanten. An seiner Seite eben jener Pappenheimer, den Wallenstein mit seinem Ausspruch rühmte: Erbmarschall Gottfried Heinrich, der zwar nach protestantischem Ritus getauft worden war, dennoch ein Anführer im kaiserlich-katholischen Heer war.

Zu der Zeit, um 1630, war Pappenheim bereits seit 75 Jahren evangelisch. Die Reformation hatte sich hier 1555 durchgesetzt. In der gut erhaltenen Stadtkirche wurde fortan evangelisch gepredigt. Sehenswert ist im hübschen Pappenheim nicht nur die Kirche mit den alten Epitaphien, sondern auch die Stadtbefestigung sowie die Burgruine samt Folterkammer.

Die Weidenkirche von Pappenheim

Wer von auswärts mit dem Zug oder dem Rad nach Pappenheim kommt, läuft auf dem Weg in den Ort direkt an einer besonders schönen Einrichtung der evangelischen Kirche vorbei: der Weidenkirche. In der Naturkirche, die Jugendliche der Evangelischen Jugend 2007 aus Weidenruten gebaut haben, finden im Sommer Gottesdienste, Andachten und Trauungen statt.