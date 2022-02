München (epd). Mit einer Fastenpredigtreihe und sechs "Choral Evensongs" will die Jesuitenkirche St. Michael in der Münchner Fußgängerzone "Akzente zur Besinnung und Erneuerung" setzen. Die Fastenpredigten rückten laut Pressemitteilung vom Donnerstag das Thema "Umkehr der Kirche" in den Mittelpunkt. Es gehe darum, "Sackgassen und Zielverfehlungen zuzugeben, Macht und Besitz zu teilen oder sogar abzugeben", hieß es. Prominentester Fastenprediger ist der SZ-Kolumnist Heribert Prantl.

Für das Format der "Evensongs" haben die Veranstalter sechs evangelische Impulsgeber von Regionalbischof Christian Kopp bis zur Rundfunkbeauftragten Melitta Müller-Hansen gewonnen.