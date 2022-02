Eichstätt (epd). Das Studierendenportal Studycheck.de hat die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) als "Beliebteste Universität in Deutschland" ausgezeichnet. Laut dem Online-Portal gebe es auf der Plattform mehr als 700 Bewertungen für die KU. 97 Prozent der Teilnehmenden würden die KU für ein Studium weiterempfehlen, teilte die KU am Mittwoch mit. Den ersten Rang unter den Universitäten habe man zum zweiten Mal in Folge erreicht.

Über Studycheck.de können die Studierenden maximal fünf Sterne in verschiedenen Kategorien vergeben und ihr Studium kommentieren. Durchschnittlich 4,4 Sterne erhalten in Eichstätt die Studieninhalte sowie die Dozierenden. Auch die Lehrveranstaltungen, die Ausstattung sowie die Organisation würden positiv bewertet, hieß es. Mit 4,5 Sternen besonders gelobt wird die Bibliothek der KU. In der Frage, ob man sein Studium auch digital gut absolvieren könne und die Dozierenden auch online gut erreichbar seien, rangiert die KU bundesweit auf dem fünften Platz. Hier führt das Portal ein separates "Digital Readiness Ranking", hieß es. Im bundesweiten Gesamtranking, das auch Hochschulen umfasst, nimmt Eichstätt den zweiten Platz ein.

Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt ist die einzige katholische Universität im deutschen Sprachraum. Studierende aller Konfessionen können nach Angaben der KU über 50 Studienfächer der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, Mathematik und Betriebswirtschaftslehre studieren. 5.000 Studierenden sind eingeschrieben. sie werden von 120 Professorinnen und Professoren und mehr als 350 wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zahlreichen Lehrbeauftragten aus der Praxis betreut.