Kammeltal (epd). Im schwäbischen Landkreis Günzburg wurde am Wochenende der Gebetsweg Kalvarienberg in Wettenhausen von bisher Unbekannten massiv verwüstet. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte, wurden zwischen Freitagabend und Samstagmorgen an nahezu allen Stationen des Weges die christlichen Heiligenfiguren umgeworfen und teilweise zerstört. Auch bleiverglaste Mosaikscheiben seien mit massiver Gewalt aufgebrochen und stark beschädigt worden.

Laut Pfarrgemeinschaft Kammeltal sei dabei ein Schaden von mindestens 150.000 Euro entstanden. Der Kreuzweg war laut Polizei in der Vergangenheit bereits mehrfach beschädigt worden.