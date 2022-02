Nürnberg (epd). Der Bund Naturschutz (BN) in Bayern hat dazu aufgerufen, jetzt besonders Ausschau nach Eichhörnchen zu halten. Die Bäume seien noch kahl und die Tiere aktiv auf Partnersuche, teilte der Umweltverband am Montag in Nürnberg mit: "Bessere Bedingungen für die Eichhörnchen-Beobachtung gibt es nicht." Seit zwei Jahren sammelt der BN für das Mitmachprojekt "Eichhörnchen in Bayern" Daten über die Nager. Bisher wurden laut Mitteilung über 27.600 Eichhörnchen im Freistaat gemeldet.

Die meisten wurden in Städten und Siedlungen gemeldet, vor allem in Grünanlagen mit großen Bäumen. Neben dem klassischen roten Fell seien ebenso verschiedenste Braun- und Grautöne möglich, auch ganz schwarze Tiere seien immer wieder gesichtet worden. Nur der Bauch sei bei den heimischen Eichhörnchen immer weiß. Das sei wichtig für die Tarnung, erklärte Projektleiterin Martina Gehret: Von oben gesehen können Feinde die Eichhörnchen nur schlecht von der Rinde unterscheiden und von unten verschmelze der weiße Bauch mit dem hellen Himmel.

Um abschließend herauszufinden, wie es den Tieren in Bayern gehe, seien aber weitere Daten nötig, so der BN. Über seine Website oder die Handy-App "Eichhörnchen in Bayern" könnten Freiwillige daher weiterhin schnell und einfach melden, wo, welche und wie viele Eichhörnchen sie beobachtet haben.