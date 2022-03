Hilpoltstein (epd). Der Vogel des Jahres 2022, der Wiedehopf, ist nach dem Winter wieder in Bayern angelangt. Erste Sichtungsmeldungen seien beim Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) bereits eingegangen, teilte der LBV am Mittwoch mit. Erkennen könne man den spechtgroßen, orange-schwarzen Vogel an seiner markante Federhaube und seinem langen Schnabel.

Der Wiedhopf ist laut LBV eine seltene Vogelart und vom Aussterben bedroht. Im Freistaat lassen sich die durchziehenden Wiedehopfe vor allem im April und Mai entdecken. Meist ziehen die Vögel danach weiter in den Norden in ihre Brutgebiete. Um die Brutchancen auch in Bayern zu erhöhen, haben Kreisgruppen des LBV mehrere hundert Nistkästen gebaut und aufgehängt.

Bei Sichtungen der Wiedehopfe und deren Meldung können sich Naturfreunde an den fünf wichtigen "W"s orientieren: "Wer hat wie viele Wiedehopfe wann und wo beobachtet und was haben die Vögel gemacht?" Im vergangenen Jahr sind laut Angaben des LBV 600 Wiedehopf-Sichtungen gemeldet worden, im Jahr 2020 waren es fast 1.000. Auf eine ähnliche Zahl wie 2020 hoffe man auch in diesem Jahr.