Hilpoltstein (epd). Hör mal, wer da hämmert: In fast jedem zweiten Garten in Bayern flattern Buntspechte. Diese Beobachtung gehört zu den überraschendsten der Vogelzählung "Stunde der Wintervögel" vom Wochenende, wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Montag in Hilpoltstein mitteilte. Der am häufigsten beobachtete Wintervogel im Freistaat ist nach aktuellem Zwischenstand der Haussperling, dicht gefolgt von der Kohlmeise.

Der Buntspecht schaffte es in diesem Jahr klar in die Top Ten der am häufigsten beobachteten Wintervögel (Platz 9). Nur 2011 wurden mehr Buntspechte gemeldet. Gründe, dass es diese am meisten verbreitete Spechtart vermehrt zu den Futterstellen in den Gärten ziehe, könnten ein guter Bruterfolg im vergangenen Jahr und ein nicht ausreichendes Nahrungsangebot in den Wäldern sein.

Neben dem Buntspecht wurden heuer viele weitere typische Waldvogelarten in den Gärten beobachtet: Kleiber, Gimpel und Kernbeißer seien im Vergleich zum Vorjahr deutlich öfter durch die Siedlungen geflattert. Auch der Eichelhäher tauchte an einem Viertel der Zählorte auf.

Über eine weitere Beobachtung freuten sich die Naturschützer sehr: Erstmals seit dem vermehrten Auftreten des sogenannten Usutu-Virus in Bayern 2018 ist die Amsel wieder in knapp 90 Prozent der teilnehmenden Gärten beobachtet worden und landet damit auf Platz 5.

Die Beteiligung an der Mitmachaktion dürfte nach aktueller Hochrechnung ähnlich wie im Vorjahr liegen, so der LBV, als bayernweit 40.000 Naturfreunde und -freundinnen teilgenommen hatten. Die Ergebnisse der Beobachtung vom Wochenende können noch bis 17. Januar an den LBV gemeldet werden.