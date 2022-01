Nürnberg (epd). Der Religionspädagoge und Pfarrer Karl Foitzik ist tot. Er starb bereits am Samstag (22. Januar) im Alter von 84 Jahren nach langer und schwerer Krankheit, wie die Evangelische Jugend in Bayern (EJN) am Montag in Nürnberg mitteilte. Man nehme "in großer Dankbarkeit" Abschied von einem langjährigen Wegbegleiter, hieß es. Foitzik wurde Anfang der 1960er Jahre zum Vorsitzenden des Landesjugendkonvents gewählt, seine berufliche Laufbahn begann er als Bezirksjugendpfarrer im Dekanat Leutershausen, später war er Studentenpfarrer an der Augustana in Neuendettelsau.

Foitzik begründete der Mitteilung zufolge den Studiengang für Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit zuerst in Neuendettelsau und München sowie dann an der evangelischen Hochschule in Nürnberg. Nach seiner Emeritierung war er von 1996 bis 2008 Vorsitzender des Studienzentrums Josefstal am Schliersee, einem evangelischen Jugendbildungs- und Tagungshaus. Zuletzt hatte er 2018 beim Weidenkirchenfest in Pappenheim Kontakt zur EJN - damals stifteten die ehemaligen Vorsitzenden von Landesjugendkonvent und Landesjugendkammer einen Taufstein.