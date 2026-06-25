München (epd). Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat wegen der aktuellen Hitzewelle sämtliche von ihm organisierten Verbandsspiele und -turniere für das kommende Wochenende (26. bis 28. Juni) abgesagt. "Wir haben eine Fürsorgepflicht und der kommen wir mit dieser Entscheidung nach", sagt BFV-Präsident Christoph Kern laut einer Mitteilung. Von der Absage seien bayernweit fast 4.400 Partien der Juniorinnen und Junioren betroffen, hieß es. Bei den Frauen und Herren sei bereits die Sommerpause eingeläutet.

Der Schutz der Gesundheit habe oberste Priorität, sagte Kern weiter. "Insbesondere Kinder und Jugendliche möchten wir nicht unnötig gesundheitlichen Risiken durch hohe Temperaturen und körperliche Belastung aussetzen. Fußball soll Freude bereiten - aber nicht auf Kosten der Gesundheit. Deshalb ist die Absage unter diesen Bedingungen die richtige Entscheidung."

Auch Erdinger Meister-Cup und Landesfinale der U15-Junioren entfallen

Neben allen Minifußball-Festivals sei auch das Turnier um den "Erdinger Meister-Cup" in Gaimersheim abgesagt. Auch das Landesfinale des U15-Junioren-Verbandspokals in Rödental sowie die Bayerische Meisterschaft der Ü40-Herren in Schierling finde nicht statt, hieß es. Zudem fällt am Wochenende die Endrunde des Futsal-Verbandspokals in Nürnberg aus.