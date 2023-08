Regensburg (epd). 1.000 Porträts von Andy Warhol auf über 100 Quadratmeter Papier abzubilden und damit einen sensationellen Kunstweltrekord nach Regensburg zu holen, das ist der Plan des Oberpfälzer Extremkünstlers Michael Werner. Sein Weltrekordversuch soll am 12. August auf dem Haidplatz stattfinden, teilte die Stadt Regensburg am Freitag mit. Bei seiner Kunstperformance der Superlative wolle Werner die Maßstäbe aller live erstellten Porträtserien sprengen. "Ich will mit dem Mega-Bild eine Bestmarke nach Regensburg holen, die fürs nächste Jahrhundert taugt", sagte der Künstler, der laut eigenen Angaben die Grenzen der Kunst auf dem Haidplatz neu definieren will.

Andy Warhol, der "King of Pop-Art", fertigte selbst zahlreiche Porträts an, beispielsweise von Marylin Monroe oder Elvis Presley. Er habe aber nie mehr als 250 Stück auf einem Bild gemalt, sagte Werner, der gerne Kunststars übertrifft und mit seinen Aktionen auch die Leistungsgesellschaft mit ihrem "höher, schneller, besser" porträtieren will.

Als Vorlage dient ihm den Angaben zufolge ein spätes Selbstporträt von Andy Warhol mit zerzaustem Haar, das 1986 entstand. Es wurde zwischenzeitlich im Auktionshaus Sotheby's in New York für 32,5 Millionen Dollar versteigert. "Meine Warhols sind eine Weiterentwicklung von Andys Selfporträt-Serie." Für den Rekordversuch habe er dessen Frisur neu designt, "um ihm ein vollendetes, charismatisches Äußeres mit zeitgemäßer Wirkung zu geben".

Jeder Warhol in Regensburg werde ein Unikat sein, dabei kämen sehr viele Farben zum Einsatz. "Ich male bis zum Umfallen", erläuterte Werner, der zwei Porträts pro Minute produzieren muss, um auf Rekordkurs zu bleiben. "Das wird kein Zuckerschlecken auf dem Haidplatz, sondern Kunst brutal", kündigte der Künstler an.