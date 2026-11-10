Bamberg, Bonn (epd). Der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, bei den anstehenden Sozialreformen mit "Maß und Sorgfalt zu agieren". Angesichts hoher Ausgaben für Rüstung und Infrastruktur sehe sich die Bundesregierung gezwungen, Sozialleistungen auf den Prüfstand zu stellen, erklärte der Beauftragte der katholischen Deutschen Bischofskonferenz für die Caritas am Dienstag. Maßstab für sozialpolitische Reformen müsse sein, ob sie Armut wirksam verringern oder verhindern. Hintergrund ist der zehnte Welttag der Armen der katholischen Kirche am kommenden Sonntag.

"Viele Menschen spüren, dass das Geld weniger geworden ist; darunter solche, die vor einigen Jahren kaum darüber nachdenken mussten", fügte Gössl hinzu: "Die hohen Kosten für Energie, Lebensmittel und andere Grundbedürfnisse belasten vor allem die Menschen mit kleineren Einkommen und geringen Rücklagen." Ein Ende dieser Preisspirale sei derzeit nicht absehbar. Umso wichtiger sei die Solidarität mit Menschen, die in Armut leben oder davon bedroht sind.

Arme Menschen sind Teil der Gesellschaft

Menschen in Armut seien keine anonyme Gruppe, sondern Teil der Gesellschaft, der Kirche und des persönlichen Umfelds, so Gössl weiter. Menschen in Armut beizustehen, sei daher eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Papst Leo XIV. hat den Welttag der Armen den Angaben zufolge unter das biblische Leitwort "Der Herr ist die Zuflucht des Armen" gestellt.