München (epd). Der Wettbewerb "Natur im Fokus" schickt Kinder und Jugendliche auch in diesem Jahr auf Fotosafari. Bis Ende September können sie ab sofort ihre besten Bilder der bayerischen Natur einreichen, wie das Naturkundemuseum Bayern "Biotopia" am Montag in München mitteilte. Statt um technische Perfektion und optimale Ausrüstung geht es um interessante Motive, spannende Bildkompositionen und viel Kreativität.

Der Wettbewerb wurde 2007 vom Museum Mensch und Natur ins Leben gerufen und wird seit 2010 gemeinsam mit dem Bayerischen Umweltministerium und seit 2020 vom Naturkundemuseum Bayern ausgerichtet. Mit der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) in Laufen und dem Bionicum im Tiergarten Nürnberg beteiligen sich in diesem Jahr zwei neue Jahrespartner. Seit Beginn des Wettbewerbs haben laut Mitteilung 9.400 Kinder und Jugendliche mitgemacht und knapp 22.000 Bilder eingereicht.

Für die Motivwahl gibt es in diesem Jahr zwei Kategorien: Bei "Natur - direkt ums Eck" gilt es, die Vielfalt der Natur in nächsten Umgebung einzufangen und unter "Natur - einfach genial" sollen die Jungfotografen mit Handy oder Fotoapparat faszinierende Erfindungen der Natur festhalten.

Eine Jury wählt die besten Einsendungen aus, die Preisverleihung findet voraussichtlich Anfang 2023 statt.