Windsbach (epd). Mit Beginn des neuen Schuljahres bekommen der Windsbacher Knabenchor und der Windsbacher Mädchenchor stimmliche Verstärkung: 16 Jungen und 15 Mädchen starten dieser Tage ihre musikalische Ausbildung in Windsbach. Nach Angaben des evangelischen Chorcampus beginnen die meisten von ihnen mit dem Eintritt in die fünfte Jahrgangsstufe. Dabei besuchen die Kinder unterschiedliche Schularten. Möglich würde die Verbindung von Schule und musikalischer Ausbildung nach Angaben des Chorcampus durch die Zusammenarbeit mit Schulen in der näheren Umgebung sowie durch eine gute Vernetzung des Chorcampus.

Zur Gewinnung von Nachwuchs tragen laut Mitteilung vom Mittwoch regelmäßige Schulbesuche bei. Mattis Jensen, verantwortlich für die künstlerische Arbeit des Nachwuchsbereichs, besuche jedes Jahr mehr als 30 Schulen und stelle Kindern dort die Arbeit des Chores vor, heißt es. Einige der neu aufgenommenen Mitglieder wären dabei erstmals auf die Windsbacher Chorfamilie aufmerksam geworden.

Quereinsteiger sind willkommen

Auch das erstmals im August veranstaltete Windsbacher Sommercamp habe Kindern einen Einblick in das Chorleben und die Gemeinschaft ermöglicht, teilte der Evangelische Chorcampus mit. Darüber hinaus würden jedes Jahr Kinder aus eigener Initiative oder als Quereinsteiger aufgenommen. Zahlreiche der neuen Chormitglieder hätten außerdem erste musikalische Erfahrungen in den Windsbacher Singschulen "Klangfänger" gesammelt. Die Singschulen gibt es derzeit in Windsbach, Ansbach, Bad Windsheim, Erlangen, Fürth, Nürnberg und Pappenheim. Zum neuen Schuljahr kommt ein Standort in Schwabach hinzu.

Der Windsbacher Knabenchor wurde 1946 gegründet und gehört zu den bekanntesten evangelischen Knabenchören Deutschlands. Ergänzt wird das musikalische Angebot des Chorcampus durch den Windsbacher Mädchenchor.