München (epd). Die katholische Initiative "Wir sind Kirche" hat Papst Franziskus (1936-2025) an seinem ersten Todestag als großen Reformer gewürdigt. In "der wohl größten Kirchenkrise seit der Reformation" habe Franziskus eine dringend notwendige kirchliche Zeitenwende eingeleitet und vorangebracht, erklärte die Laienbewegung am Dienstag in München. Am 21. April 2025, dem Ostermontag, war der aus Argentinien stammende Jorge Mario Bergoglio im Alter von 88 Jahren gestorben. Sein Nachfolger ist Papst Leo XIV., der in den USA geborene Robert Francis Prevost.

"Nach den langen Jahren der beharrenden, ja rückwärtsgewandten Päpste Johannes Paul II. und Benedikt XVI. von 1978 bis 2013 hat Franziskus in vielen großen und kleinen Schritten die Reformimpulse des Zweiten Vatikanischen Konzils wiederaufgenommen und weitergeführt", erklärte "Wir sind Kirche". "Er hat verkrustete Kirchenstrukturen aufgebrochen, den Klerikalismus benannt und bekämpft und ist gegen sexualisierte wie auch spirituelle Gewalt vorgegangen wie kein Papst zuvor."

Reformer gegen Widerstände

In den zwölf Jahren seines Pontifikats habe Franziskus "gegen allen Widerstand vor allem im Vatikan die römisch-katholische Kirche grundlegender verändert, als es viele erwartet haben", hieß es weiter. Mit der weltweiten Beteiligung der Kirchenbasis bei Synoden und dem Stimmrecht nicht nur für Bischöfe habe er eine "kirchengeschichtliche Wende" eingeleitet. Zudem habe er durch die Besetzung hoher vatikanischer Ämter durch Frauen wichtige Schritte in Richtung Gleichberechtigung unternommen.

Papst Franziskus habe Bischöfe in die Verantwortung genommen, Fortschritte in der Ökumene wie im interreligiösen Dialog vollzogen und den Kompass der kirchlichen Lehre neu ausgerichtet, weg von einer "sündenfixierten Sexualmoral" hin zu einem ganzheitlichen Bild vom Menschen. "Wir sind Kirche" würdigte zudem seinen Einsatz für die soziale Frage und den Umweltschutz.