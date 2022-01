Würzburg (epd). Die drei Würzburger Hochschulen starten gemeinsam eine neue Vortragsreihe zu den Themen Diversität, Chancengleichheit der Geschlechter und Inklusion. Unter dem Titel "Diversität hoch drei" sollen Experten "neue Blickwinkel auf das Thema Diversität im Hochschulbetrieb" werfen, teilte die Universität Würzburg am Dienstag mit. An der Reihe sind neben der Uni auch die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt sowie die Hochschule für Musik beteiligt.

Einzelne Beiträge aus der Reihe beschäftigen sich beispielsweise mit den Themen "Was steckt hinter Diskriminierungen? Über Abweichung, Abspaltung und Ausgrenzung" oder auch "Grauzonen gibt es nicht: sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und im Studium erkennen". Die Veranstaltungen dauern jeweils 90 Minuten und findet digital statt. Die Teilnahme an den Vorträgen kann für das geplante neue Zertifikat "Diversität³ - Diversity- und Genderkompetenz" angerechnet werden, hieß es.

Eine vorherige Anmeldung zur Teilnahme an den Vorträgen ist notwendig.