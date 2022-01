Würzburg (epd). Auch die evangelische Würzburger Stadtgemeinde St. Johannis beteiligt sich an der bayernweiten Aktion "Hoffnung.Leben.Licht". Kommenden Mittwoch (2. Februar) laden die Gemeinde und die Kunstbeauftragte des Kirchenkreises Ansbach-Würzburg, Barbara Bauner, gemeinsam um 19 Uhr in St. Johannis zu einem Kunstgottesdienst ein, teilte Pfarrerin Susanne Wildfeuer mit. In diesem Jahr stellt der deutsch-tschechische Maler Jaroslav Drazil, der schon seit Jahren in Würzburg lebt, ein Kunstwerk vor. Die Musik kommt von Organist Tyron Kretzschmar. Die Künstler-Gottesdienste wurden 2021 vom Kunstreferat der bayerischen Landeskirche ins Leben gerufen, sie waren Teil einer Initiative zur Unterstützung von Kunstschaffenden in der Corona-Krise.