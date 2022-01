In Bayern wurden vergangenes Jahr so viele Wohnungsbauten genehmigt wie lange nicht. Alleine von Januar bis November 2021 seien 73.793 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt oder Genehmigungsfreistellungsverfahren abgeschlossen worden, teilte das Bauministerium am Donnerstag mit. Dies sei ein Plus von 4,1 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2020, in dem bereits so viele Wohnungen wie seit 20 Jahren nicht mehr gebaut wurden, so Ministerin Kerstin Schreyer (CSU): "Der anhaltende Aufwärtstrend ist eine wichtige und gute Nachricht für den Wohnungsmarkt."

Die Bauministerin sagte, knapper Wohnraum sei auch in Bayern "nach wie vor ein entscheidendes Thema". Daher sei es wichtig, dass viel gebaut wird. Die hohe Zahl an Baugenehmigungen vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie sei ein wichtiges Signal für den Wohnungsmarkt. "Ich freue mich, dass wir die guten Zahlen aus dem letzten Jahr nicht nur fortschreiben, sondern sogar übertreffen konnten", sagte sie. Die größten Zuwächse gab es bei Baufreigaben für Ein- und Zweifamilienhäuser verzeichnet, aber auch beim Geschosswohnungsbau zeigt der Trend weiterhin nach oben.

Ministerin Schreyer sagte, sie hoffe, "dass nun auch zügig die erteilten Baufreigaben in die Tat umgesetzt werden". Denn nur dann könne der Wohnungsmarkt "schnell von den neu genehmigten Wohnungen profitieren".